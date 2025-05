L'album «Viva Rock'N'Roll» maintenant disponible

Le deuxième album du groupe Deraps,Viva Rock'N'Roll, est disponible depuis hier.

La production, réalisée, enregistrée et mixée par le Georgien Jacob Deraps, contient 11 chansons originales, dans un style classic rock des années 70.

Outre le Beauceron à la guitare et au chant, le groupe comprend l'Australien Josh Gallagher, à la batterie et au chant. Les deux compères se sont rencontrés en ligne grâce à leurs reprises de Van Halen sur YouTube. Ils ont été reconnus pour leur capacité à capturer le son et l'énergie de ce groupe légendaire. Ils ont même été mentionnés et encensés à plusieurs reprises dans le journal officiel de Van Halen.