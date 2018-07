Accès gratuit à plusieurs musées de la région le premier dimanche de chaque mois

À compter de ce dimanche 3 juin, les résidents du Québec auront accès gratuitement aux expositions de plusieurs institutions muséales de la région de la Chaudière-Appalaches le premier dimanche de chaque mois.

Cette mesure est rendue possible grâce à un investissement annoncé lors du dernier budget provincial. Elle fait partie d’un ensemble de gestes concrets qui visent à assurer l’accessibilité à la culture québécoise partout et au bénéfice de tous.

« Je suis très heureuse de cette importante mesure, mise en place par notre gouvernement, qui permettra à la population de profiter gratuitement, un dimanche par mois, des nombreuses activités et expositions offertes dans nos musées. Cette mesure s’inscrit dans la politique culturelle que je dévoilerai le 12 juin prochain qui vise notamment à favoriser l’accès à la culture pour tous. J’invite les Québécoises et les Québécois à profiter de l’été pour visiter nos régions et découvrir toutes les richesses culturelles que nos institutions muséales ont à offrir », a affirmé Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.

« Les institutions muséales sont des lieux de conservation, de production et de diffusion du savoir ainsi que de recherche. Ce sont également des lieux d’éducation et de transmission de la culture notamment dans les domaines de l’histoire, du patrimoine et de l’art. Les institutions muséales sont des organisations clés de la culture dans toutes les régions du Québec », selon Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Faits saillants

La liste des institutions muséales participantes est disponible à l’adresse suivante : http://www.mcc.gouv.qc.ca/dimancheaumusee.

Pour la région de la Chaudière-Appalaches

Le Musée maritime du Québec inc. (L’Islet)

La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies (Saint-Roch-des-Aulnaies)

Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière (Sainte-Croix)

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Musée Marius-Barbeau (Saint-Joseph-de-Beauce)

Rappelons que lors du discours sur le budget du 27 mars dernier, le ministre des finances, Carlos J. Leitão, a annoncé une mesure afin d’offrir des visites gratuites dans les institutions muséales pour une période de 5 ans. Cette mesure s’adresse aux résidents du Québec. Elle concerne les institutions muséales reconnues et soutenues par le programme Aide au fonctionnement des institutions muséales du ministère de la Culture et des Communications, de même que les musées relevant directement de la ministre de par leur loi constitutive et le Musée des beaux-arts de Montréal.