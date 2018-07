St-Gédéon remporte le prix régional en aménagement de bibliothèque

Le président du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, monsieur Hughes Lansac, s'est dit heureux d’annoncer que la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s’est distinguée pour l’aménagement de sa bibliothèque et qu’elle accède, par le fait même, au tableau des finalistes pour le Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque.

La Biblio GÉDÉ-Livres occupe le rez-de-chaussée de l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis où sont également situés les bureaux municipaux et le CLSC. Ouverte à la population depuis l’été 2016, la bibliothèque comprend entre autres des aires de lecture confortables, un coin aménagé spécialement pour les tout-petits, des postes informatiques, une salle technique pour le personnel et l’accès à une chute à livres.

Plusieurs activités d’animation ont été organisées au cours de la dernière année en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan, contribuant ainsi à l’épanouissement culturel de la communauté. Les opérations de la bibliothèque sont assurées par une équipe composée d’une douzaine de bénévoles motivés. Le coût du projet de près de 266 000 $ a été assumé en partie par le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui a fourni une aide financière de 179 000 $.

À titre de lauréate régionale, la municipalité s’est vue remettre un chèque cadeau d’une valeur de 1 500 $ applicable aux activités d’animation figurant au Répertoire d’activités culturelles du Réseau BIBLIO ainsi qu’une plaque honorifique.

Les membres du Réseau BIBLIO du Québec, en créant le Prix d’excellence Gérard-Desrosiers, désiraient rendre hommage à un homme instigateur, en 1961, de la première structure nommée Bibliothèque régionale de la Mauricie, organisme qu’il présida pendant plus de douze ans. Cette unique centrale de prêts de volumes destinés aux bibliothèques, en milieu rural, allait se déployer quelques années plus tard et devenir le vaste réseau de près de 700 bibliothèques que l’on connaît aujourd’hui.

Le nom de la lauréate nationale sera dévoilé lors des assises annuelles du Réseau BIBLIO du Québec en septembre prochain.