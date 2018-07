La planète Mars le plus près de la Terre en quinze ans

La distance entre la terre et mars varie de 56 à 400 millions de km, une variation due à l’orbite elliptique de la planète rouge et aux périodes de révolution respectives de Mars et de la Terre. Cet année, fait rare, à l'endroit où les deux orbites sont les plus proches, se produira aussi l'événement cosmique que l'on nomme l'opposition. Les deux planètes seront le plus proche qu'elles n'ont jamais été depuis 2003.

C'est le moment le plus favorable pour observer la planète rouge, elle sera précisément à l’opposé du Soleil par rapport à la Terre, ce qui se produit tous les deux ans. À ce moment précis, la terre passera exactement entre le Soleil et Mars. Mars sera alors visible du coucher au lever du Soleil. Cet évènement cosmique, l'opposition, est dû à l’orbite elliptique de la planète rouge et aux périodes de révolution respectives de Mars et de la Terre, qui font que l’opposition ne se produit pas toujours à l’endroit où les deux orbites sont les plus proches. C'est pour cette raison que cet été est si spécial pour les astronomes. C’est la distance la plus faible depuis 2003 et une telle situation ne se reproduira pas avant 2035.

Les orbites de Mars et de la Terre, en plus de ne pas être circulaires, ne sont pas sur le même plan, ce qui fait que la distance entre ces deux planètes est variable dans l'espace comme dans le temps. Le 27 juillet, la Terre passera exactement entre Mars et le Soleil. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, Mars ne sera plus qu’à 57,7 millions de kilomètres de la Terre, un record depuis 2003. Elle paraîtra alors de 33 à 50 fois plus brillante que d’habitude.

Une tempête planétaire

En ce moment, la planète Mars est aux prises avec une tempête majeure qui recouvre la totalité de sa surface. Le robot Opportunity est notamment en panne puisque ses panneaux solaires n'arrivent plus à s'alimenter en électricité, car le ciel est totalement voilé par les poussières soulevées par la tempête qui fait rage sur la planète rouge.

Le robot Opportunity a atterri sur Mars le 25 janvier 2004 soit 21 jours après son jumeau Spirit de l'autre côté de la planète. Robot conçut pour ne fonctionner que pendant 90 sols (jours solaires martiens), il est miraculeusement toujours en fonction. Les scientifiques du projet espère qu'il se réveillera lorsque la gigantesque tempête cessera et que les rayons du soleil pourront à nouveau percer l'atmosphère de la planète pour charger les panneaux du robot.

Pour bien l'observer, il faut savoir que Mars apparait très bas dans le ciel et sera le point le plus lumineux dans le ciel. Pour la trouver, il faut regarder le sud depuis le Québec, ce qui est simple à trouver puisque c'est à l'opposé de l'étoile polaire. Mars apparaîtra 33 à 50 fois plus grande que normalement.

Un voyage habité sur la planète rouge

L'humanité toujours en quête de découverte, de colonisation et de développement technologique a toujours eu un regard tourné vers son voisin du système solaire. Ce rêve de visiter cet astre est de plus en plus dans le domaine du possible et il y a même des projets comme Mars One qui prévoit y installer une colonie permanente dont le premier vol habité est prévu pour 2031. Une des parties importantes de la logistique d'un tel vol est justement reliée à la distance entre les deux planètes afin de trouver la fenêtre de vol qui permettra de réduire la durée du voyage au maximum pour qu'il soit d'une durée acceptable entre 6 et 8 mois. Mars one a reçu plus de 200 000 applications pour ce voyage aller-simple seulement lors de leur premier appel de participants.