Tourisme Chaudière-Appalaches lance une grande campagne publicitaire

Pour une deuxième année consécutive, Tourisme Chaudière-Appalaches mise sur l’hospitalité des gens de sa région pour faire découvrir ses richesses À travers des portraits en vidéo, 25 ambassadeurs de la région invitent les touristes à venir découvrir leur coin de pays et ce, une rencontre à la fois.

« Dans la région de Chaudière-Appalaches nous n’avons pas une attraction touristique, nous en avons plus de 400 000. » « Voilà ce que nous soulignons dans notre message cette année, faisant illusion à la population qui y habite. Par cette approche, nous renforçons l’idée que ce sont les rencontres humaines qui rendent notre séjour mémorable ! » explique Odile Turgeon, Directrice Marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Un concours complète la stratégie cette année. En s’inspirant des ambassadeurs de la région, les gens sont invités à venir créer un week-end à leur image sur le site Internet Chaudiere-Appalaches.com. En 3 étapes faciles, les gens peuvent créer leur escapade active, gourmande ou curieuse en Chaudière-Appalaches et en recevoir le plan par courriel. « Cette nouvelle approche est grandement appréciée. En bonus, chaque semaine, nous remettons 500$ à un gagnant qui peut « Vivre pour Vrai » le week-end qu’il a créé ! », mentionne Mme Turgeon. De plus, avec l’ajout d’un grand prix de 1500 $ à la fin du concours, le budget totalise 14 000 $ en prix.

Une forte présence à la télévision et en ligne

La campagne publicitaire comporte un important volet à la télévision et en ligne, avec des bannières Web, des vidéos en prévisionnement sur YouTube, du reciblage publicitaire Google et des campagnes Facebook. Toutes ces déclinaisons redirigent vers le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches. Ce dernier permet aux visiteurs de planifier leur séjour dans la région avec des « Itinéraires prêt-à-partir », des «Top idées » et nos 25 week-ends « À Vivre Pour Vrai ».