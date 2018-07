L’église Saint-Paul de Cumberland reçoit de la visite de New York

Le dimanche 29 juillet prochain, l’église Saint-Paul de Cumberland recevra plusieurs artistes en provenance de New York, dès 11 h. Le guitariste et luthiste, Harris Becker, sera présent accompagnés de cinq autres invités.

Les formations qui se présenteront sous forme de solos, duos, trios et quatuors, seront composées des guitaristes, James Erickson et Michael Roberts, de la guitariste et luthière, Laura Lessard, de la flûtiste, Samantha Clarke et de la mezzo-soprano, Emily Klonowsky.

Vous pouvez vous procurer des billets, dès maintenant, auprès de Louise Quirion au 418-221-7294 ou de Michel Laflamme au 418-228-2106, aux prix de 15 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins.