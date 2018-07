Le duo MaDame & GasTon en spectacle le 5 août prochain

Les Dimanches musicaux sont de retour depuis le 17 juin. Comme d'habitude, ils se déroulent à l'église Saint-Paul-de-Cumberland de Saint-Simon-les-Mines. Le dimanche 5 août prochain, ce sera au tour du duo MaDame & et GasTon (Marcelle Houde et Gaston Rodrigue) de se produire.

Ce 4e concert, qui sera effectué dans la charmante église anglicane, offrira un voyage en chansons. Le duo entraînera les spectateurs à Paris, Londres et New York, sans oublier une « halte assurée » au Québec. Selon le duo lui-même, « Madame & GasTon, c'est deux voix, un piano, une guitare et beaucoup d'amour de la musique ! »

Programmation restante

Le 29 juillet, Harris Becker, Laura Lessard, James Erickson, Michael Roberts, Samantha Clarke, Emily Klonowski reviennent avec un répertoire classique varié (Bach, Hirsh, Roberts, Dowland, Williams, Ellington et Domeniconi). Une pièce inédite intitulée Kindred Spirit sera présentée à cette occasion.

Le 12 août, Gilles Perreault, chanteur, guitariste, harmoniciste et conteur sera des nôtres pour une incursion au pays des géants. Il interprétera des airs de Félix, Vigneault, Brel, Ferrat, Moustaki, Reggianni et bien d’autres.

Le 19 août, le duo Imagine servira un apéro musical. Nul doute que Sylvie Morin et Denis Roy feront passer un agréable moment avec leur répertoire pop-folk.

Le dimanche 26 août, les chanteurs Robert Lachance, ténor, et Trycia Turcotte, alto, présenteront « Au fil du temps », un récital d’airs classiques, jazz et musique de films. Ils seront accompagnés par Marlène Maheux au piano et par Audrey Cloutier au violon.

Enfin, le 2 septembre, pour clore en beauté cette saison musicale, Denis Leblond accompagne les sopranos Émilie Baillargeon et Érica Plante dans un concert intitulé « Les âmes sœurs ». C’est un voyage musical dans la vie, les amours et les aspirations de ces deux femmes, un savant mélange d’airs classiques et quelques chants tirés de comédies musicales.

Pour en savoir davantage, il n'y a qu'à visiter le www.visitecumberland.com.