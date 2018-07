Une finale de rodéo époustouflante pour clore la 40e édition

Voir la galerie de photos

C’est ce dimanche, le 29 juillet, que se déroulait la dernière journée du 40e anniversaire des Festivités Western de Saint-Victor. Dès 15 h 30, l’estrade autour du ring était bondée de spectateurs venant assister à la finale de la compétition de rodéo professionnel, qui constitue un moment fort de l’événement chaque année. Plusieurs milliers de personnes ont pu admirer les prouesses techniques des cowboys lors des différentes épreuves, plus rocambolesques les unes que les autres.

Cette édition des Festivités Western est une belle réussite selon Caroline Marois, l’une des coordonnatrices du festival. En effet, l’achalandage a été meilleur que l’an dernier, alors qu’ils avaient accueilli environ 60 000 festivaliers. Tous les campings officiels ont été comblés et les terrains des résidents qui louaient des espaces sont également remplis, en plus du village semble beaucoup plus animé et peuplé que lors des dernières éditions.

Tout au long des sept jours du festival, plusieurs activités et spectacles ont été offerts aux visiteurs, mais la soirée coup de coeur reste le spectacle de 2 Frères, qui a attiré davantage de spectateurs que le spectacle de Kaïn l’an dernier. Aussi, l’une des nouveautés de cette année a généré un bel enthousiasme est le Samedi Festif, se situant un peu en marge du site des festivités, mais qui a attiré beaucoup de familles et qui a permis à plusieurs résidents du village de profiter de l’ambiance animée, sans à avoir à entrer sur le site.

En prévision de cette édition, plusieurs rénovations ont été amenées afin d’optimiser les installations. Cette bonification des espaces, en plus de la publicité accrue pour le 40e, saura probablement faire rayonner davantage l’événement à un plus large publique pour les éditions futures:

« On espère que cela va contribuer. Déjà, cette année, nous avons vu beaucoup plus de touristes et de gens qui venaient d’ailleurs, et pour nous c’est une belle réussite », mentionne la coordonnatrice.

.