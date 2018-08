Une visite guidée et gratuite du parcours muséal des sculptures

Le 12 août prochain, Beauce Art : l’International de la sculpture organise une visite guidée gratuite pour tous ceux qui s’intéressent à l’art et surtout à la sculpture.

Chaque année, se tient Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges avec les thématiques différentes. Le thème de l’édition 2018 a été « Sculpter l’histoire en plein air ». L’événement a réuni dans le quadrilatère historique de Saint-Georges, sur les bords de la rivière Chaudière, 10 sculpteurs aux préoccupations liées à différentes manières de raconter l’Histoire d’une ville, d’un pays, d’un monde. Ces artistes ont façonné leur œuvre sur place. Pierres et métaux ont été transformés sous les yeux des citoyens par marteaux, pics et meuleuses, crachant poussières et étincelles afin de nous offrir un résultat sublime.

Cette visite comprendra le parcours commenté des œuvres des cinq symposiums antérieurs, regroupées sur l’île Pozer et le long de la Promenade Redmond. Dans cet espace muséal extérieur unique au monde se constitue petit à petit un patrimoine culturel incontournable, réalisation de Beauce Art : L’international de la sculpture.

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges devient un lieu touristique. Dans cet espace muséal extérieur unique au monde se constitue petit à petit un patrimoine culturel incontournable.

L’art vous passionne et une escapade en Beauce, ça vous dit ? Faites vite et inscrivez-vous via courriel à l’adresse [email protected] ou par Facebook. L’activité est gratuite et aura lieu beau temps ou mauvais temps. Le point de rassemblement est au pied de la passerelle de la Seigneurie en face du Centre sportif Lacroix-Dutil.