Stéphanie Veilleux présentera son projet « Ombres et lumières » au piano urbain

La Compagnie du Shack nous a informé par voie de communiqué que l’auteure-compositrice-interprète Stéphanie Veilleux sera de passage à Saint-Georges, le jeudi 16 août prochain, afin de présenter aux spectateurs son projet artistique « Ombres et Lumières ». La dizaine de pièces présentées seront tant instrumentales que vocales ; elles dévoileront mélancolie et sensibilité. Le spectacle se tiendra à 19 h, et ce, beau temps, mauvais temps.

Les jeudis au piano urbain attirent environ 150 personnes tous les spectacles. La Compagnie du Shack les organise, elle qui travaille bénévolement à développer des projets culturels et éducatifs en Beauce, notamment. Stéphanie Veilleux sera la cinquième artiste à y offrir un spectacle cette année.

« La Compagnie du Shack désire remercier particulièrement les artistes invités qui ont accepté d’offrir ces spectacles bénévolement ou pour de modiques sommes. Merci également à Ville Saint-Georges pour le soutien technique accordé, ainsi qu’à M. Paul Busque, député de Beauce-Sud, pour son don de 200 $ dans le cadre du programme à l’action bénévole », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le piano urbain est accessible en tout temps, à Saint-Georges, entre les mois de mai et d'octobre. Mis à part le spectacle de Stéphanie Veilleux, qui sera présenté le jeudi 16 août prochain, deux autres spectacles seront présentés sous peu : Maxime Lantagne, le 13 septembre, et un événement spécial, le 27 septembre, à l'occasion des Journées de la culture.

Pour consulter la page Facebook de La Compagnie du Shack, c'est par ici.