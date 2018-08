Le groupe Les Troubadours cherche de nouvelles voix

Le groupe vocal Les Troubadours est en période de recrutement. Il invite les passionnés de chant, le 5 septembre prochain, à une soirée d'accueil qui se déroulera à la salle B-100 de la Polyvalente Benoît-Vachon, à Sainte-Marie, à 19 h 15.

Les pratiques du groupe vocal mariverain se tiennent tous les mercredis, de 19 h 15 à 21 h 45, au même endroit. Il arrive que des pratiques se tiennent certains dimanches afin de peaufiner certaines pièces. Les représentations du spectacle auront lieu les 10 et 11 mai prochains.

« Cette invitation est ouverte à tous ! Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances musicales. Il faut seulement avoir une voix juste et pouvoir chanter en chœur, tout en s’amusant avec une troupe de joyeux lurons de tout âge. Le répertoire est majoritairement en français bien que quelques pièces [soient] interprétées en anglais », mentionne une responsable du groupe.

Rappelons que le groupe vocal est dirigé depuis 18 ans par Nadia Labbé et qu'il comporte plus d’une trentaine de choristes.



Pour en savoir plus

Pour avoir des informations additionnelles, vous pouvez suivre le groupe vocal sur Facebook ou contacter Josée Lachance au 581 224-8565.

