Un important colloque sur la ville aura lieu à Thetford en septembre

Les préparatifs vont bon train en vue du colloque provincial qui se déroulera au Centre des congrès de Thetford les 27 et 28 septembre prochain sous le thème Ville intelligente Ville organique.

Organisée conjointement par la Corporation de développement communautaire (CDC) des Appalaches et l’Association des amis de l’Encyclopédie de l’Agora, cette rencontre favorisera la réflexion sur le développement des villes et villages, la réflexion sur un développement désirable à l’heure des villes intelligentes, des villes où l’innovation technologique ouvre des perspectives nouvelles à un enjeu qui est intemporel.

La présence de la CDC des Appalaches dans l’organisation d’un tel événement s’explique par le fait que les groupes communautaires constituent des acteurs essentiels au développement des liens vivants de nature à favoriser un mieux vivre ensemble dans les différentes localités du Québec. De plus, il est de la mission des groupes communautaires de faire contribuer l’intelligence à l’organicité. D’ailleurs, la mission de la CDC est d’assurer la participation active du mouvement communautaire au développement socio-économique du milieu.

Pour sa part, l’Association des amis de l’Encyclopédie de l’Agora contribue à l’effort des Québécois pour prendre possession de leur destin et pour assurer le rayonnement de leur culture. En vertu de sa devise « Vers le réel par le virtuel », l’Association cherche toutes les occasions pour enrichir son encyclopédie, un ouvrage collectif faisant appel à des collaborateurs nombreux et variés, dans le respect de la cohérence de l'ensemble. C’est ce qui explique son grand intérêt pour le colloque Ville intelligente Ville organique.

Conférenciers, exposants, ateliers de travail, temps libres contribueront à explorer les différentes facettes d’une ville appelée à devenir à la fois intelligente et organique.

Alliant réflexion de fond et exemples concrets, ce colloque offre l’occasion aux réseaux professionnels de s’outiller pour les enjeux de demain.

Il est déjà possible de s’inscrire à ce colloque des 27 et 28 septembre prochains en se rendant sur le site de la CDC au www.cdcappalaches.org/colloque-2018. Pour de plus amples informations, il suffit de contacter le directeur général de la CDC des Appalaches, M. Martin Cloutier, au 418 334-0465.

Le colloque provincial Ville intelligente Ville organique se veut donc une façon concrète d’aider les corporations municipales du Québec à soutenir les communautés pour qu’elles se renforcent et développent des milieux où il fait bon vivre… et vivre ensemble. Des objectifs fort louables que la CDC des Appalaches et l’Association des amis de l’Encyclopédie de l’Agora endossent parfaitement bien.