Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches rencontrent un auteur reconnu

Les étudiants du programme Art, lettres et communications du Cégep Beauce-Appalaches ont eu l’opportunité de rencontrer Alain Lessard, un auteur beauceron reconnu nationalement lors d’une conférence donnée en classe.

Dans le cadre du cours Le Québec moderne à travers ses œuvres, les étudiants en Arts, lettres et communications avaient à lire le roman d’Alain Lessard À tous ceux qui ont si bien su me laisser mourir. À la suite de cette lecture, l’enseignante Marie-Esther Poulin a invité l’auteur afin que celui-ci rencontre les étudiants pour leur parler de son roman et de son parcours dans le domaine culturel.

La rencontre fut très positive tant sur le plan humain (le roman traitant du thème du suicide) que sur le plan artistique. En effet, M. Lessard a su répondre aux nombreuses questions des étudiants qui en ont aussi profité pour faire autographier leur roman.

« Il est important de faire connaître et rayonner notre culture beauceronne. En plus de conscientiser les étudiants à la richesse de notre héritage culturel, nous avons contribué à soutenir un organisme d'aide en achetant et en lisant ce roman, car l’auteur donne la moitié des redevances du livre au centre de prévention du suicide de la région» a souligné Mme Poulin.

À propos d’Alain Lessard

Alain Lessard est bachelier en psychologie et auteur de plusieurs romans, dont la série jeunesse Contes de Saint-Parlabas consacré meilleur vendeur jeunesse en 2018. Il a également écrit de nombreuses pièces de théâtre, de poèmes et de chanson. Il est aussi un producteur de spectacles depuis qu’il a fondé son entreprise de production Pixel d’étoile. Il offre des ateliers et des services littéraires pour ceux et celles qui veulent se lancer en écriture.