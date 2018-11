Noir Silence revient en force avec « Tiens ma bière »

Voir la galerie de photos

Noir Silence lance son premier vidéoclip depuis 1999. Rappelons-nous de « Rack à Bécyk ». 19 ans plus tard, le groupe musical beauceron présente la chanson « Tiens ma bière ».

Cette pièce signale un retour du groupe vers ses racines. En effet, elle mélange le rock, le folk et le country. Malgré les années qui passent, les membres de Noir Silence affichent toujours la même énergie.

Les images du tout nouveau vidéoclip ont été tournées à Saint-Georges. C'est dans cette même ville que l'aventure de Noir Silence a débuté il y a 25 ans.

Des figurants en grand nombre figurants et de danseurs country se sont rendus au Bar du Boulevard pour l'occasion. Dans la vidéo, on peut noter la performance théâtrale de Marco Côté (Les vrais mâles, Shooter), qui en a surpris plus d'un lors du tournage.

Noir Silence assure que plusieurs autres projets sont en cours. Notamment, le groupe fera paraître un mini-album (Extended play ou EP) et un disque de ses meilleurs succès.