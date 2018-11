L'ancien Palais des sports fête ses 50 ans

Comme le rappelait Richard Poulin, responsable des communications à la Ville de Saint-Georges, peu de citoyens peuvent affirmer n’avoir jamais foulé la glace du centre sportif Lacroix-Dutil, ou du moins, ses gradins. Le 10 novembre prochain, 50 ans se seront écoulées depuis la première activité de patinage libre du Palais des sports, un anniversaire que la ville compte bien célébrer en grand.

L’aréna du Centre Sportif Lacroix-Dutil a vu défiler maintes équipes de hockey, de club de patinage et de spectacles à grand déploiement. L’ancien Palais des Sports a connu son lot de modifications: de l’ajout de gradins allant à l’ajout d’une deuxième glace, le centre sportif s’est métamorphosé. Charles Dutil entretient un lien spécial avec le complexe sportif: « J’ai toujours joué au hockey ici. » Son père et son grand-père, faisaient partie des « fous », comme il le dit lui-même, qui ont initié le projet du Palais des sports. Quant à lui, il a été l’un de ceux qui ont fait avancer le projet d’une deuxième glace.

« Une chose n’a pas changé au cours de ces dernières 50 années, c’est l’âme. L’âme du centre sportif est toujours là. L’âme des gens qui ont eu, qui ont et qui auront encore des idées folles : cette âme-là est toujours dans le Centre sportif »

Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture

Comme le Dr Victor Cloutier, maire de l’époque, ce sera au tour de Claude Morin de donner le coup d’envoi aux festivités du 10 novembre. Il sera le premier à s’élancer sur la glace lors de la séance de patinage libre qui débutera à 13h sur la glace Manac. Les curieux pourront aussi admirer les membres de la troupe « patin libre » dans leur démonstration de patinage acrobatique

La soirée débutera par le dévoilement de la nouvelle murale qui célèbre les faits saillants ainsi que les personnalités qui ont marqué l’histoire de centre sportif. Notons que le dévoilement de la murale sera aussi diffusé en direct sur le web.

Pour clore la soirée, la chanteuse beauceronne Chloé Doyon, accompagnée du groupe Beauty and the beat offrira une prestation d’une durée d’une heure et demi, entrecoupée d’une entracte. On se rappellera la participation remarquée de Mme Doyon à l’émission La voix l’an passé.

Les organisateurs attendent quelque 2000 personnes pour les célébrations.