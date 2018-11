La pièce « Noël au chemin des Français » sera de retour à Sainte-Aurélie

Suite au succès connu l’an dernier, les Concerts Sainte-Aurélie et les Sentiers d’Aurélie présenteront de nouveau la production « Noël au chemin des Français », un conte de Noël théâtral et musical écrit et mis en scène par Harold Gilbert.

L’histoire met en relief les divergences entre les habitants d’un village et ceux de l’un de ses rangs, rivalité récurrente dans les paroisses beauceronnes d’autrefois. On nous présente Josaphat, un bûcheron courtisé par deux femmes, Alvina, jeune femme aisée du village et Desneiges issue d’un rang et d’un milieu plus pauvre. Avant de partir pour les chantiers du Maine, il sera sommé de faire un choix entre les deux et sera ainsi déchiré entre la passion et la raison, à mesure que le temps des Fêtes approche.

La pièce « Noël au chemin des Français » donne l’occasion de se replonger dans l’ambiance des Noëls d’antan, en enchaînant moments humoristiques et touchants.

La troupe rassemble une quinzaine de comédiens-chanteurs, adultes et enfants, de Sainte-Aurélie, et des environ. La direction musicale a été de nouveau confiée à Marlène Maheux et Lucille Thompson.

« Noël au chemin des Français » sera présenté à trois reprises soit le vendredi 23 et le samedi 24 novembre à 19h30 ainsi que le dimanche 25 novembre à 13h, au Centre municipal de Sainte-Aurélie.