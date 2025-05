Le premier Festival Drone Fan Québec se tiendra à Saint-Georges

Le tout premier festival de drones au Québec se tiendra à Saint-Georges le 30 août prochain sous l’appellation «Festival Drone Fan Québec».

Les organisateurs visent un événement familial et rassembleur. Durant cette journée, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de drones en vol, à une course de drone FPV (First Person View) ainsi qu'à des conférences sur l'utilisation des drones, la réglementation à suivre, etc. La Sûreté du Québec et les pompiers de Saint-Georges seront également présents pour expliquer en quoi les drones peuvent être utiles à leur travail. Ce sera également l'occasion pour les curieux de faire des essais.

« On aura des petits drones, mais on en aura aussi qui pèsent jusqu'à 500 livres pour les agriculteurs qui arrosent leurs terrains de fertilisant par exemple », a expliqué Denis Breton de Drone Fan Québec, l'initiateur du festival.

Un écran géant permettra que tous les visiteurs puissent bien voir ce qu'il se passe. Des exposants seront également sur place pour présenter divers types de drones et fournir des conseils aux utilisateurs.

« Il y a énormément d'ouverture d'emploi dans ce domaine-là », a ajouté à son tour Hugues Drouin, pilote d'avion. « Il y a des écoles qui donnent une formation qui permet aux gens intéressés de faire carrière dans ce domaine. (...) Ça peut peut-être intéresser des jeunes. »

L'organisation se fait en collaboration avec l'aéroport de Saint-Georges, par intérêt, mais aussi par sécurité. D'ailleurs, des espaces spéciaux pour les vols de drones seront établis afin qu'ils ne volent pas au-dessus des visiteurs.

« C'est sur que moi mon intérêt comme pilote c'est de m'assurer que les gens comprennent les impacts sur les vols lorsqu'on se promène au-dessus de la ville. On va faire beaucoup d'instructions et d'informations sur la sécurité », a terminé Hugues Drouin.

Le festival se tiendra de 10 h à 16 h 30 sur le terrain situé derrière le Cégep Beauce-Appalaches, au 1055, 116e rue. Une programmation détaillée sera publiée dans les prochaines semaines.

Les billets seront au coût de 16,50 $ sur place la journée de l’activité ou de 12,50 $ en prévente. L’admission sera gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Notons que l'événement sera annulé en cas de météo extrême, mais il aura lieu s'il tombe simplement une petite pluie.