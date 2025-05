Le Café du Mille-Lieux prend vie!

La journée d’ouverture du Café du Mille-Lieux a été un beau succès pour ce nouveau projet d'économie sociale d'envergure mis en place par le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Beauce-Sud.

Situé au 12 010, 1re Avenue à Saint-Georges, le café a accueilli plus de 150 visiteurs ce vendredi. Ceux-ci ont pu assister au vernissage de l'exposition des huit projets de design créés par les étudiant(e)s du Cégep Beauce-Appalaches pour le Café du Mille-Lieux ainsi que la remise des prix Coup de coeur du CJE et Coup de coeur du public aux étudiant(e)s dont les propositions se sont démarquées.

Plusieurs prestations en direct ont également été présentées par des artistes de la région.

Rappelons que le Café du Mille-Lieux est une organisation à but non-lucratif dans laquelle le CJE Beauce-Sud insère et forme de futur(e)s travailleur(-euse)s. Il permet aux 16 à 35 ans faisant face à des défis d'employabilité ou personnels de développer leurs compétences socioprofessionnelles dans un contexte de restauration, d’événements et de spectacles par le biais de plateaux de travail réalisés dans ses locaux, en plus de proposer un calendrier d'activités et d'événements diversifiés destinés aux 16 à 35 ans et aux personnes immigrantes.

À partir du lundi 2 juin, le café sera ouvert selon les horaires suivants:

- Lundi et mardi: 7 h 30 à 10 h 30,

- Mercredi - jeudi et vendredi: 7 h 30 à 14 h 30,

- Samedi: de 9 h à 15 h,

- Dimanche: fermé.