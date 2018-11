La ville de Saint-Georges se prépare pour la période des fêtes

Le Comité des fêtes de Saint-Georges a annoncé sa programmation pour la période des fêtes. Le défilé de Noël sera de retour, ainsi que la marche au flambeau et la grande fête du Nouvel An.

Carole Paquet, directrice des loisirs, affirme que ces festivités « s’adressent aux enfants et à tous les adultes avec un coeur d’enfant. » Elle croit qu’il est important de s’arrêter pendant la période des fêtes pour passer du temps de qualité avec sa famille, et que la célébration du solstice par exemple, est l’endroit idéal pour le faire.

Le défilé est de retour cette année

Les rues de Saint-Georges seront envahies par le défilé de Noël, le 8 décembre, à 19h. L’événement qui se tient une année sur deux aura comme point de départ l’intersection entre la 32e rue et le Boulevard Dionne et se terminera sur la 16e rue. Au total, 40 unités comprenant des chars allégoriques, des fanfares, des personnages de Noël et des animations défileront dans les rues. L’événement a attiré entre 8000 à 10 000 personnes par le passé.

La marche au flambeau

La marche au flambeau, quant à elle, aura lieu le 19 décembre pour marquer le solstice d’hiver, la plus courte journée de l’année. Cet événement familial débutera à 19h sur le stationnement de l’espace Redmond. Sur le parcours, il y aura un «cherche et trouve» de Noël et on distribuera bouillons et chocolats chauds. La marche est sujette à la température : si les conditions météorologiques sont favorables, les marcheurs feront le tour des passerelles et le tour du parc Veilleux, dans le cas contraire, le trajet se limitera au sentier des passerelles.

Les célébrations du Nouvel An

Le 31 décembre, le passage à la nouvelle année sera souligné dès 21h dans le stationnement arrière du Centre sportif Lacroix-Dutil. Pour l’occasion, le groupe Twin brothers band animera musicalement la soirée. Un manège sera installé sur le site. L’an dernier la température glaciale avait limité l’achalandage à 500 personnes, mais dans le cas de conditions plus clémentes, on estime qu’il y aurait quatre fois plus de participants.

Beau temps, mauvais temps

Le comité des fêtes rappelle que toutes ces activités seront maintenues, peu importe les conditions météorologiques, ceci dit, elles peuvent être modifiées et adaptées.