Saint-René accueille la première exposition extérieure du projet Art en plein air

L’art prendra place en plein cœur de Saint-René le 13 juin prochain avec le lancement officiel du projet Art en plein air, une initiative de l’organisme Artistes et Artisans de Beauce rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel de la MRC de Beauce-Sartigan.

Ce nouveau projet vise à démocratiser l’art en l’amenant hors des murs traditionnels des galeries pour le faire vivre directement dans l’espace public.

À travers des expositions extérieures accessibles à tous, l’objectif est d’enrichir le paysage urbain tout en offrant de nouvelles vitrines de diffusion aux artistes de la région.

Le coup d’envoi de cette série d’expositions aura lieu à Saint-René, où sept artistes seront mis à l’honneur : Danielle Robinson, France Quirion, Ghislaine Falardeau, Guylaine Marceau, Johanne Grondin, Julie Morin et Louise Champagne. Leurs œuvres, reproduites en grand format sur des structures spécialement conçues pour l’extérieur, seront installées au 815, route Principale, créant ainsi un parcours artistique ouvert, propice à la rencontre et à la réflexion.

Le vernissage de cette première exposition est prévu pour le vendredi 13 juin à 16 h 30. Le public est chaleureusement invité à découvrir ces œuvres dans un cadre inspirant et à échanger avec les artistes présents.

D’ici 2027, six municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan auront l’occasion d’accueillir gratuitement l’une des expositions du projet Art en plein air, qui s’inscrit dans une volonté plus large de valoriser la culture régionale et de renforcer les liens entre l’art et la communauté.