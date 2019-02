De jeunes comédiens de l'École Jésus-Marie s'illustrent en Roumanie

Du 20 au 26 octobre derniers, les jeunes comédiens de la troupe du théâtre sous la chapelle de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont représenté avec succès le Canada lors de la XXVIe édition du Festival international de théâtre francophone de la ville d’Arad, en Roumanie. La présentation de la pièce Les étoiles noires, une adaptation d’une nouvelle de Tonino Benacquista, leur a valu une chaude ovation de plus de 10 minutes.

Plusieurs festivaliers les attendaient, à leur sortie du théâtre, pour leur offrir une autre ovation improvisée sous les étoiles de la ville roumaine. Le lendemain, le journal du festival n’a d’ailleurs pas manquer de souligner le professionnalisme et le talent de la troupe.

« Ce soir, nous avons vu des comédiens très talentueux et capables de transmettre tous les sentiments contenus dans ce drame. Les deux principaux protagonistes ont joué avec une grâce et une élégance qui sont rarement trouvées par de jeunes comédiens. […] Les Québécois nous ont offert un spectacle inoubliable, une pièce magnifique, profonde et généreuse. Merci pour ce merveilleux spectacle, chers amis Québécois ! », ont affirmé les spectateurs Aaron Popa et Alexandra Top.

Profitant de leur séjour en sol européen, les jeunes comédiens ont par la suite prolongé leur voyage quelques jours à Budapest, capitale de la Hongrie. Ils en ont donc profité pour découvrir quelques autres richesses de l’Europe de l’Est.

La troupe du théâtre sous la chapelle est la seule de la région à voyager au sein du prestigieux réseau international de théâtre francophone Artdrala. Depuis 2013, elle s’est produite notamment en Roumanie, en Espagne, en Sicile et en Russie. De plus, le metteur en scène de la pièce, Philippe P. Gobeil, en plus d’enseigner le théâtre au sein d'un profil artistique, a également été donner des classes de maître à Moscou en mars dernier.

M. Gobeil veut mettre à profit cette nouvelle amitié franco-russe et, en 2019, il coproduira avec le Club français de Moscou une pièce mettant en vedette de jeunes comédiens beaucerons et moscovites. La pièce sera présentée dans le cadre de festival international de théâtre de Moscou et possiblement au Québec, ce qui est espéré.