Activités à ne pas manquer les 17 et 18 novembre

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités pour la fin de semaine les 17 et 18 novembre 2018, à Saint-Georges et en Beauce.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.



Samedi 17 novembre

À Saint-Georges de 9h à 15h, se tiendra le Bazar du centre de ski de Saint-Georges.

À Saint-Georges, de 9h30 à 17h, aura lieu le 34e Salon des Artistes et artisans de Beauce. L’Événement se tiendra au Centre culturel Marie- Fitzbach.

À Saint-Victor, de 10h à 16h, aura lieu la 11e édition du marché de Noël.

À Saint-Georges, à 19h30, la pièce « Trafic gériatrique » sera présentée par les étudiants du profil Création & Médias, dans la salle Alphonse-Desjardins.

À Saint-Georges, à 20h, le monologue « J’t’aime encore » sera présenté au Cabaret des amants.

À Saint-Georges, dès 20h30, l’Assurancia Junior AA affrontera les Canotiers.



Dimanche 18 novembre

À Saint-Georges, de 9h30 à 17h, aura lieu le 34e Salon des Artistes et artisans de Beauce. L’Événement se tiendra au Centre culturel Marie- Fitzbach.

À Beauceville, à 9h30, on fera le lancement du répertoire des baptêmes, mariages et sépultures. L’événement aura lieu à la Bibliothèque Madeleine-Doyon.

À Saint-Victor, de 9h à 16h, aura lieu la 11e édition du marché de Noël.

À Sainte-Marie, dès 15h, les Beaucerons affronteront le Lévy Honda.