Johanne Maheux animera un atelier d'échange

L’artiste peintre Johanne Maheux vous convie à un atelier d’échange sur l’esthétique de l’œuvre au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph.

Lors de sa formation en étude de la pratique artistique, Johanne Maheux a élaboré son projet de recherche autour du thème de l'esthétique de l'œuvre. Elle fera part de ses observations et échangera avec les participants sur le sujet.

Cette rencontre échange, s’adresse à toute personne qui s’intéresse à l’art visuel et qui souhaite en apprendre davantage sur la façon de regarder une œuvre d'art. Elle vise à démystifier l'idée voulant que ne pas connaître l'art nous empêche de l'apprécier et à fournir quelques outils pour aider le spectateur à émettre une opinion en lien avec une œuvre d’art.

Cette rencontre aura lieu le dimanche 25 novembre à 13h30 et est ouverte à tous.

Née à Saint-Joseph de Beauce et passionnée par la création depuis l'enfance, Johanne Maheux a d'abord fait des études en service social et tout récemment une formation universitaire en étude de la pratique artistique. Parallèlement à sa carrière d'intervenante sociale, elle œuvre dans le domaine des arts depuis plus de 30 ans. Elle a présenté son travail en solo et en collectif dans plusieurs expositions et événements artistiques. Elle s'inspire de ce grand laboratoire qu'est le monde et s'intéresse à l'utilité de l'art dans la vie.