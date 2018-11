« L'histoire d'un livre », une conférence qui promet

L’histoire d’un livre est une table ronde entre un auteur, Alain Lessard, une maison d’édition, Espoir en canne, et un libraire, Harold Gilbert. Ces acteurs du monde littéraire raconteront le chemin que doivent parcourir les mots pour apparaître dans un livre.

Que ce soit pour écrire un livre, connaître le circuit des auteurs et le monde de l’édition, cette rencontre est pour tous. L’invitation est lancée aux auteurs de la région, aux étudiants, aux enseignants et aux citoyens intéressés d’en apprendre davantage sur le monde littéraire.

La rencontre aura lieu le mardi 27 novembre 2018, de 17 h à 19 h, à la salle de conférence de l’Espace Notre-Dame à Notre-Dame-des-Pins.

La soirée, animée par Suzanne Bougie, permettra d’entendre le point de vue et la vision de trois acteurs touchant à la réalisation d’un livre. Vous aurez l’occasion de faire des rencontres enrichissantes et de découvrir une nouvelle salle de conférence dans la région. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.