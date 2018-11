Un grand concert de Noël aura lieu à l'église Saint-Magloire

Pour clore une programmation 2018 riche en activités et événements culturels, les Amis du Jardin entre Ciel & Terre présentent à l’église de Saint-Magloire le 1er décembre prochain à 14 h un concert de Noël de chants sacrés a cappella avec l’Ensemble Vox de Montréal.

Au programme, des chants sacrés a cappella interprétés principalement en latin et puisés dans un vaste répertoire qui nous plonge dans l’univers des chants mystiques pour nous faire voyager dans une atmosphère monastique grâce à des pièces datant du 12e jusqu’au 19e siècle. Un concert inspirant, propice au recueillement et un baume pour l’âme offert en cette période des fêtes de Noël.

L’expertise acquise par le chœur lui a permis d’offrir des prestations de grande qualité à un public toujours plus nombreux et qui reste saisi de la puissante impression laissée par la découverte de ces trésors incomparables. L’Ensemble Vox est toujours heureux de répondre aux invitations qui lui sont faites de présenter son répertoire dans de nouveaux lieux afin d’accomplir pleinement son mandat d’unique diffuseur de musique sacrée à Montréal.

L’Ensemble Vox est composé d’une trentaine de choristes de Montréal et est dédié à la recherche et à la diffusion de la musique sacrée. Il présente un répertoire de plain-chant et de polyphonies sacrées de toutes les époques. Depuis 2001, son directeur artistique Alain Vadeboncœur, issu d’une tradition de chants sacrés enrichie d’une connaissance approfondie de la liturgie, donne une couleur vivante, dynamique et sensible à Vox ainsi qu’au répertoire magnifique dont il est porteur grâce à sa direction habile, généreuse et passionnée.