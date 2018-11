Le populaire Robby Johnson sera à la Librairie Sélect de St-Georges

La Librairie Sélect annonce la venue en ses murs du populaire chanteur country beauceron Robby Johnson. Il sera présent dans ses locaux pour présenter son nouvel album francophone Jusqu’au bout, de même que son livre biographique intitulé De la Beauce à Nashville, tous les espoirs sont permis.

Chanteur country au talent reconnu partout en Amérique du Nord, Robby Johnson, de son vrai nom Sylvain Robitaille, a un parcours parsemé d’autant d’épreuves que d’événements heureux.

Il sera à la Librairie Sélect le dimanche 25 novembre prochain, dès 14h, pour rencontrer ses admirateurs beaucerons et partager sur son expérience d’homme et d’artiste accomplis. Le populaire et charismatique chanteur offrira même une prestation musicale qui permettra de faire découvrir son nouvel album.

C’est donc une occasion unique de rencontrer Robby Johnson, un artiste d’ici dont la carrière s’annonce plus que prometteuse.