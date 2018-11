Activités à ne pas manquer les 24 et 25 novembre

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités pour le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018, à Saint-Georges et en Beauce.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région.



Samedi 24 novembre

À Beauceville, de 9h à 16h, la Chambre des commerces organise le marché de Noël, à la salle du Curé Denis Morin.

À Saint-Éphrem, de 9h à 16h, 25 exposants seront au marché de Noël de Saint-Éphrem.

À Saint-Benoît, à 19h, des étudiants présenteront le « Spectacle de la relève ».

À Sainte-Aurélie, dès 19h30, la pièce « Noël au chemin des Français » sera présentée.

À Saint-Joseph, à 20h, les Bulldogs affronteront le Lévy Honda de Lévis.

À Sainte-Marie, à 20h, l’humoriste Katherine Levac présentera son spectacle « Velours ».

À Saint-Georges, dès 20h, la chanteuse Andréanne A. Malette sera en spectacle au Cabaret des amants avec Pierre Guitard en première partie.

À Saint-Georges, à 20h30, les hommes de Stéphane Poulin recevront la Cité construction de Disraeli.



Dimanche 25 novembre

À Beauceville, de 9h à 16h, la Chambre des commerces organise le marché de Noël, à la salle du Curé Denis Morin.

À Saint-Éphrem, de 9h à 16h, 25 exposants seront au marché de Noël de Saint-Éphrem.

À Beauceville, dès 10h30, il y aura un spectacle de Noël à la Bibliothèque Madeleine-Doyon.