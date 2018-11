Conférence édifiante de l'artiste Yolande Bernier

L'artiste Yolande Bernier invite le public à venir assister à une conférence offerte dans le cadre de l'exposition Métissage Orient-Occident, dimanche le 9 décembre à 13 h 30, au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin.

L'artiste, qui revient tout juste d'un séjour au « pays du soleil levant », exposera son parcours artistique en lien avec la culture japonaise. Elle parlera également de l'histoire et des particularités du nihonga, un art très ancien qu'elle a appris des maîtres japonais et qu'elle perfectionne depuis de nombreuses années. Seule au Québec à peindre selon ce procédé, Yolande Bernier est une artiste passionnée et passionnante qui a beaucoup à partager avec le public. Cette conférence sera aussi la dernière occasion pour voir ses œuvres dans les Etchemins, car l'exposition prendra fin le jour même. Les personnes intéressées à assister à cette conférence sont priées de communiquer au 418 625-4400 pour réserver leur place. Admission adultes 10 $, amis du Moulin 2 $.

Cette conférence a reçu l'appui financier du Fonds de développement culturel de la MRC des Etchemins.

Une dernière chance pour visiter les expositions d'automne

Le 9 décembre sera également le dernier jour pour visiter Du calculi à l'émoticône, l'exposition thématique et éducative présentée dans le Hall du Moulin et la Salle des courroies. Portant sur les origines de l'écriture, les grandes étapes de son évolution et les inventions qui ont contribué à sa démocratisation, l'exposition a été vue par près de 1000 visiteurs à ce jour.