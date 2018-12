La Librairie Sélect accueillera trois auteurs les 7 et 8 décembre prochain. Rhéal Cenerini, Anne Julien et Solange Lapointe viendront parler de leur démarche et de leurs publications.

Rhéal Cenerini est un dramaturge et poète aux multiples facettes dont plusieurs textes ont été mis en scène. Né au Manitoba, l’auteur proposera une animation où il dresse d’abord le contexte de la culture francophone de cette province. Il parlera également de ses racines, à la fois québécoises et canadiennes, et présentera sa pièce « Nanabozho et le tambour » sur les Premières Nations. L’auteur sera présent le vendredi 7 décembre, de midi à 13h.

Le samedi 8 décembre à compter de 13h, ce sera au tour d’Anne Julien et de Solange Lapointe de présenter leur oeuvre. Anne Julien est l’auteure du livre « Et si la vie c’était maintenant », lancé en juin dernier par les Éditions du Travailleur futé. Ce premier roman présente la vie d’une famille beauceronne dont la mère souffre de la maladie d’Alzheimer, une histoire difficile en soi, mais tout de même parsemée de moments lumineux. Psychologue de profession et travaillant dans le domaine scolaire depuis plusieurs années, Mme Julien a elle-même côtoyé la maladie d’Alzheimer qu’elle aborde avec beaucoup de pertinence et de résilience.

Solange Lapointe est originaire de Saint-Honoré-de-Shenley et infirmière à la retraite. Madame Lapointe présente son premier roman « Que du bonheur ! » qui raconte l’histoire de Julien, un homme d’exception qui devra affronter les démons laissés par ses blessures d’enfance. Il apprendra que la vie est un maître acharné qui prend des chemins insoupçonnés pour nous enseigner des leçons.

Pour toute question, vous êtes invités à communiquer avec le personnel de la Librairie Sélect au 418-228-9510.