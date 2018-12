Une soirée magique avec le père Noël à Beauceville

La population est invitée à venir patiner avec le père Noël et son lutin sur une musique du temps des fêtes à l’aréna de Beauceville, vendredi le 7 décembre de 18 h 30 à 20 h.

Sur place, il y aura du maquillage pour les enfants, des sculptures en ballons, des ateliers de décoration de flocons, et bien plus! De plus, venez essayer les poussettes de neige pour les petits, qui sont disponibles en tout temps à l’aréna de Beauceville. La soirée se terminera avec un feu d’artifice aux couleurs du temps des fêtes! À Beauceville, on ressent déjà la féérie de Noël!

Une belle activité gratuite pour toute la famille. Bienvenue à tous!