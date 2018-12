Une 8e édition pour le Marché de Noël

Le Marché de Noël de St-Georges est de retour pour une 8e année consécutive et bat présentement son plein. L'événement se déroulera les 8 et 9 décembre sur le stationnement adjacent au Grand marché sur la 1e Avenue.

Plusieurs commerçants attendent les visiteurs dans différents kiosques, afin de présenter leurs produits : savons, bijoux, produits d'érable et de la ruche, beignes maison, sapins naturels, etc. Plusieurs activités familiales, gourmandes et musicales sont prévues au programme.

Des activités pour tous les goûts

Samedi, les festivités ont débuté avec la Course des lutins à 9 h 30, probablement l'une des activités les plus populaires du Marché de Noël. Le père Noël et son lutin faisaient leur arrivée, quant à eux, dès 10 h 30, pour le plus grand plaisir des enfants. Pour toute la durée de l'événement, musique et danse animeront de belle façon le centre-ville, avec entre autres les prestations du clarinettiste Gabriel Claveau et la chorale des Rossignols. Dès 17 h 00, les gens sont invités à un 5 à 7 dansant avec la Cabane à swing.

Dimanche matin, de 8 h 30 à 13 h 30, se tiendra le traditionnel déjeuner Crêpes à volonté. À 9 h 00, Julie Mathieu et Harold Gilbert s'occuperont de l'animation musicale avec leur spectacle Noël d'antan. De 11 h 30 à 16 h 00, le Marché organise également un méchoui de boeuf du Québec. Et à 13 h 00, la chorale Vivre Noël donnera un spectacle, sous la direction de Mme Karina Dallaire.

Le Marché de Noël de St-Georges réussit à offrir à chaque année des activités pour tous les goûts, petits et grands, le tout fait dans une ambiance très conviviale.

Comme l'a mentionné Jean-Philippe Vachon, de Quartier centre-ville : « La Course, je pense que c'est ça, le point de départ qui fait déplacer les gens. C'est plus une impression générale. Les gens se déplacent pour ça, et puis, tant qu'à être là, il y a d'autres spectacles. On vient pas juste pour la Course, on vient pas juste pour un spectacle. On vient pour deux-trois activités, y'a plein de dégustations, y'a plein de kiosques sur place aussi. Les gens viennent un peu pour toutes ces réponses. »

L'événement qui commençait aujourd'hui se poursuivra aussi durant toute la journée de demain, dimanche.