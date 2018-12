Saint-Philibert fête ses 100 ans

La municipalité de Saint-Philibert fêtera ses 100 ans en 2019. Pour l’occasion, le comité des fêtes du centenaire présentera de nombreuses activités tout au long de l’année.

Au programme, il y aura la journée familiale d’hiver en février, la pièce de théâtre « Le royaume des sucriers » qui sera jouée par plus de 20 comédiens au printemps. La fête champêtre, déjà au programme depuis 62 ans, sera bonifiée ; elle s’étendra sur plusieurs jours plutôt que sur une journée seulement. On ne manquera pas non plus de souligner le centenaire au Saint Philibière et pour cette occasion, une bière sera brassée. Il est possible de consulter la programmation complète sur la page Facebook de l’événement.

Faire rayonner Saint-Philibert

Le nouveau maire en poste, François Morin, tenait à rappeler que plus il y aura de bénévoles impliqués, plus l’ampleur de ces festivités sera grande. La municipalité débloquera 10 000$ pour les activités du centenaire, ce qui représente le tiers du budget de l’événement. Le reste sera assuré par des commanditaires, les principaux étant Pièces d’auto Fernand Bégin et Desjardins Caisse du Sud de la Chaudière. Le maire souhaite que les célébrations du centenaire sauront donner une belle visibilité à la municipalité de 500 habitants, qui est, selon lui, trop souvent oubliée.

Des festivités appuyées par Samuel Poulin

Pour donner le coup d’envoi à la programmation, Samuel Poulin, député de Beauce Sud, était présent. Il a tenu à rappeler qu’il est le député de 24 municipalités et qu’on pourra compter sur sa présence et celle du gouvernement pour la tenue des activités. « Si on veut s’occuper des régions et de la ruralité, il faut envoyer un signal fort dans ce genre de fêtes. », affirme le député caquiste qui assiste à la Fête champêtre de Saint-Philibert depuis déjà plusieurs années.