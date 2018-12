Souvenirs des Noëls d'antan à l'église de Ste-Hénédine

Des artistes de la région offriront le spectacle « Souvenirs des Noëls d'antan », une production à saveur historique dans le décor de l’église de Sainte-Hénédine.

Cette production locale regroupe des artistes de chez-nous : Gaëtane Breton de l’ex-duo Breton-Cyr et la soprano Rachelle Thibodeau qui seront supportées par un petit chœur d’adultes. Le répertoire sera constitué d’airs traditionnels et classiques accompagnés de Charles Johnson à la guitare et au violon, et de Dominic Grondin au piano.

Cette activité réalisée avec la collaboration de la municipalité est au profit de la Corporation Louis-Napoléon-Fiset, du Cercle des fermières et des bénévoles de la Fabrique.

Le concert sera présenté à 15h30, dimanche le 16 décembre. Des billets sont disponibles dès maintenant au Marché Richelieu, au Dépanneur l’Essentiel et au Presbytère de Sainte-Marie. Il est aussi possible de se procurer des places VIP en téléphonant au 418-935-3543.