Activités à ne pas manquer en Beauce les 15 et 16 décembre

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités dans la région pour la fin de semaine des 15 et 16 décembre.

Samedi 15 décembre

À Saint-Prosper, de 9 h 30 à 16 h 30, la municipalité tiendra son Marché de Noël, au Centre culturel. Animation, tirages, surprises et dégustations sont au programme. Plus de 40 artisans et commerçants vous attendent avec des centaines d’idées cadeaux. Entrée libre.

À Saint-Martin, de 12 h 00 à 16 h 00, c’est le Marché de Noël à l’entrepôt A.R. Au programme, feu de camp et musique d’ambiance, en plus de mégas spéciaux sur les articles et décorations de Noël. Sur place, visitez la boutique BazART de Noël, la boutique champêtre Aux pignons rouges, la Quincaillerie A.R. et Ameublement A.R. Gratuit et ouvert à tous.

À Saint-Georges, à 20 h 00, les Amants de la scène présente le spectacle Symfolies de Noël, avec Maxime Landry, Laurence Jalbert et Annie Blanchard, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Ce spectacle country du temps des fêtes se déroule en 3 thèmes avec le répertoire approprié : la frénésie d'avant Noël, la veille avec sa magie et le jour de l'An festif. Coût : 46 $

Dimanche 16 décembre

À Saint-Prosper, de 9 h 30 à 16 h 30, la municipalité tiendra son Marché de Noël, au Centre culturel. Pour une deuxième journée consécutive, animation, tirages, surprises et dégustations sont au programme. Plus de 40 artisans et commerçants vous attendent avec des centaines d’idées cadeaux. Entrée libre.

À Saint-Georges, à 13 h 00, se tiendra l’activité Folies de Noël, au Centre culturel Marie-Fitzbach. L’événement regroupe un parcours d’activités amusantes pour toute la famille : histoire, bricolage, jeux, cherche et trouve le lutin, karaoké. Gratuit.

À Beauceville, de 13 h 00 à 15 h 30, se tiendra le Noël des Chevaliers de Colomb, à la salle des Chevaliers de Colomb. Venez fêter l’arrivée du père Noël. Il y aura collations, maquillage et jeux extérieurs. Des cadeaux seront remis aux enfants présents. Gratuit. Aucune inscription requise.