Activités à ne pas manquer en Beauce du 29 au 31 décembre

Samedi 29 décembre

À Scott, de 13 h 00 à 21 h 00, la zone Frima du Woodooliparc sera ouverte. Venez vivre la magie féérique de Noël et de ses traditions, une activité pour toute la famille. Pour information, téléphonez au 418 313-3443 ou rendez-vous sur leur site Internet : https://www.woodooliparc.com/attractions/frima/.

À Saint-Georges, à partir de 18 h 30, la Famille Soucy se produira à La Réserve – Houblon & Papilles. Venez en profiter pour manger une bonne bouffe. Pour réservation : 418 228-4140

À Lac-Etchemin, à 20 h 30, dans la ligue junior A Beauce-Frontenac, le Perfection auto de Beauce-Etchemin rencontre le Solution profil financier de Saint-Victor à l'aréna Simon-Nolet.

Dimanche 30 décembre

À Vallée-Jonction, de 10 h 00 à 16 h 00, le Club Ski Beauce tient sa journée Portes ouvertes des moniteurs, au 536, chemin de l’Écore Sud. Cette journée a pour but de financer les formations de moniteurs. Pour information : 418 253-5050

À Sainte-Marie, de 14 h 15 à 15 h 05, il y aura des activités de patinage libre qui seront offertes au Centre Caztel. Pour information : 418 387-2362

À Saint-Georges, dès 22 h 00, Phil Lauzon, chanteur du band The Cajuns, sera en prestation solo au Bar Le 4000, en attendant de célébrer le réveillon.

Lundi 31 décembre

À Saint-Georges, dès 17 h 00, ne manquez pas la veille du jour de l’An du restaurant le Jack Saloon, qui barricade ses fenêtres pour l’occasion et vous fera vivre un vrai party clandestin de la prohibition. Entrée gratuite.

À Scott, à partir de 18 h 00, venez défoncer l’année avec Dominique Hudson, à La cache à Maxime. La soirée commence avec un souper six services, servi et préparé par l’équipe des Pères Nature, et l’animation qui sera faite par Disco Pulsion. Dès 22 h 30, la soirée se poursuit avec le spectacle de Dominique Hudson. Un DJ prendra la relève par la suite jusqu’à 03 h 00 du matin. Pour information : 418 387-5060 ou 1 855 387-5060 (sans frais)

À Saint-Georges, de 20 h 00 à 03 h 00, venez défoncer l’année au resto-bar le Pub, avec le groupe Walking the Country. Entrée libre. Pour réservation : 418 227-6010

À Saint-Georges, dès 21 h, le comité des Fêtes de Saint-Georges souligne le passage à l’an 2019. Venez célébrer la fin de l’année avec le Twin Brothers Band. Ceux-ci sauteront sur la scène pour faire danser la foule sur le stationnement arrière du Centre sportif Lacroix-Dutil. Sur le site, un manège sera installé pour divertir les gens. La fête se terminera par le lancement de feu d’artifice à minuit.