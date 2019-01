Activités à ne pas manquer en Beauce du 4 au 6 janvier

EnBeauce.com vous présente aujourd’hui ses choix de sorties et d’activités dans la région du 4 au 6 janvier.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer dans la région. Expositions, spectacle et hockey seront au programme.

Vendredi 4 janvier

À Vallée-Jonction, du 3 au 7 janvier de 9 h 00 à 16 h 00, mais aussi le 4 janvier de 18 h 30 à 21 h 30, le Club Ski Beauce sera ouvert. Pour information : 418 253-5050

À Saint-Joseph, c’est la dernière fin de semaine pour voir ou revoir l’exposition Réminiscences de Paul Béliveau et celle de Il était une voie de Johanne Maheux, au Musée Marius-Barbeau. Jusqu’au 6 janvier. Le musée est ouvert le vendredi, de 10 h 00 à 16 h 30, et le dimanche, de 11 h 00 à 16 h 00. Pour information : 418 397-4039

À Saint-Georges, de 19 h 00 à 23 h 00, le duo Steven & Steeven se produira au St-Hubert. On retrouve Steven Grondin au chant et à l’harmonica et Steeven Fortin à la guitare et à l’accompagnement vocal. Le duo présente un répertoire pop rock aux accents blues.

À Saint-Joseph, à 20 h 30, l’Assurancia junior AA de Saint-Georges visite les Bulldogs de Beauce-Centre, à l’aréna municipal.

À Sainte-Marie, à 20 h 35, les Beaucerons de Sainte-Marie reçoivent la visite du Lafontaine de Bellechasse au Centre Caztel.

Samedi 5 janvier

À Saint-Georges, pour un deuxième soir consécutif, l’Assurancia junior AA de Saint-Georges et les Bulldogs de Beauce-Centre s’affronteront au Centre sportif Lacroix-Dutil.

À Sainte-Marie, il est toujours possible d’aller voir l’exposition collective qui est présentement en cours, Œuvres en moi, en collaboration avec les Artistes et artisans de Beauce, à la Galerie d’art municipale (vendredi de 18 h à 21 h, samedi et dimanche de 13 h à 17 h). Jusqu’au 20 janvier. Entrée gratuite.

Dimanche 6 janvier

À Sainte-Marie, à 15 h 00, le Giovannina de Sainte-Marie accueille les Mercenaires de Lotbinière à l’aréna de Sainte-Marie.