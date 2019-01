La Société lyrique de la Beauce recrute

Avis aux amateurs de chant choral, classique et sacré : la Société lyrique de la Beauce est toujours en période de recrutement.

La saison 2019 débutera ce lundi, le 7 janvier, pour culminer avec le concert printanier qui aura lieu en mai prochain.

Vous voulez vous joindre à eux? La Société lyrique de la Beauce tiendra des auditions ce même lundi, qui auront lieu à 19 h 00, à l'école La Passerelle (Lacroix) de Saint-Georges. Vous pouvez vous inscrire auprès de madame Lise Roy-Sylvain au 418 228-9216. Chaque pupitre a besoin de nouvelles recrues.

À propos de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce (SLB) est un chœur dont le répertoire s’étend de la musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. Fondée en 1992, la chorale est composée de plus de 60 hommes et femmes provenant d’un peu partout dans la région de la Beauce. Pour en savoir davantage sur la SLB, visitez le site Web du chœur au http://www.societelyrique.com ainsi que leur page Facebook.