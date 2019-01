Appel à projets pour les artistes et organismes de Chaudière-Appalaches

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Lévis, la Municipalité régionale de comté (MRC) de L’Islet et le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches lancent le 3e appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Chaudière-Appalaches. Les artistes et organismes professionnels dont l’adresse principale se situe sur le territoire de l’un des partenaires ont jusqu’au 5 avril 2019 pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de la Chaudière-Appalaches, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information).

- Volet 1 : Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels

- Volet 2 : Soutien aux organismes artistiques professionnels

- Volet 3a : Soutien à la mobilité pour les artistes

- Volet 3b : Soutien à la mobilité pour les organismes

Soutien aux artistes et aux organismes

Dans une optique de soutien, le Conseil de la culture invite les artistes, les écrivains et les représentants d’organismes artistiques professionnels à contacter Geneviève Pelletier, conseillère en développement culturel, pour toute demande d’information entourant le Programme de partenariat territorial, par courriel à l’adresse Genevieve.pelletier@culture-quebec.qc.ca ou par téléphone au 418 523-1333, poste 230.

Séances d’information

Le Conseil de la culture tiendra également deux séances d’information sur le programme à l’intention des communautés artistiques de la Chaudière-Appalaches touchées par l’entente. Comprenant une période de questions et un échantillon de trucs et astuces pour un dépôt de projet professionnel et distinctif, la présentation sera suivie de rencontres individuelles permettant aux intéressés de bénéficier d’un soutien personnalisé dans l’exercice de leur dépôt de projet. Les intéressés sont invités à confirmer leur présence d’ici le lundi 4 février à 16 h, en précisant, si tel est le cas, leur volonté de bénéficier d’une rencontre privée (durée maximale de 10 minutes).

Dates et lieux des séances d’information

Lévis – Mardi 5 février 2019 de 9 h 30 à 11 h 45 (remis au jeudi 7 février en cas de tempête), Regart, centre d’artistes, 5956, rue Saint-Laurent, Lévis (secteur de la traverse). Pour réservation : Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis : culture@ville.levis.qc.ca/418 835-4926

L’Islet – Mardi 5 février 2019 de 14 h à 16 h 15 (remis au jeudi 7 février en cas de tempête), à la salle du conseil de la MRC de L’Islet, 34 A, rue Fortin, à Saint-Jean-Port-Joli. Pour réservation : Mme Marie-Josée Bernier : administration@mrclislet.com/418 598-3076, poste 224

À propos de l’entente de partenariat territorial

Le Programme de partenariat territorial de la Chaudière-Appalaches est issu d’une entente conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Lévis, la MRC de L’Islet et le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Un montant totalisant 300 000 $, réparti sur 3 ans (2017-2020), a été investi pour permettre l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire des partenaires. Celui-ci permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Pour plus de renseignements, rendez-vous à l’adresse suivante : calq.gouv.qc.ca//www.culture-quebec.qc.ca.