Le mercredi 23 janvier 2019 à 18 h 30 aura lieu le vernissage de l’exposition Chaudière-Appalaches en œuvres - Premier jet au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le soir même, le comité organisateur de Chaudière-Appalaches en œuvres – premier jet dévoilera le grand gagnant ou la grande gagnante du prix Desjardins de 1000 $. Seront aussi dévoilés le gagnant ou la gagnante du prix de la relève de 300 $ et les gagnants ou gagnantes du prix de 400 $ pour chacune des MRC du territoire de la Chaudière-Appalaches. À la suite du vernissage et jusqu’au 17 février, le grand public est invité à visiter l’exposition et à voter pour son coup de cœur.

Ce concours/exposition d’arts visuels a été rendu possible grâce à l’aide financière d’un montant total de 150 000 $ sur trois ans provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Cette exposition présentera donc les cinq œuvres sélectionnées pour chaque MRC de la région pour un grand total de cinquante œuvres.

Les MRC sont très heureuses d’annoncer que les artistes dont les œuvres se retrouveront dans l’exposition sont :

MRC de Beauce-Sartigan : Diane Pomerleau, Adoul Gabbour, Paul Duval, Sophie Ruel, Julie Goulet.

MRC de Bellechasse : Mélissa Pettigrew, Thérèse Sanfaçon, Cécile Côté, Brigitte Boutin, Jade Nadeau.

MRC de L’Islet : Hugues Bertrand, Thérèse Beaulieu, Annie Duval, Maurice Harvey.

MRC de la Nouvelle-Beauce : Amélie Côté, Danielle Binet, Gontran Lachance, Guillaume Desjardins, Martine Chassé.

MRC de Lotbinière : Amélie Robitaille, Marlène Robin, Nicole Guillemette, Marie Jacques, Anita Rodrigue.

MRC de Montmagny : Odette Lapointe, Ginette Lamoureux, Pierre Duchesne, Chantal Jane Garant, Éléonore Morneau.

MRC des Appalaches : Jacynthe Bourgault, Priscille Martel, Lise Henri, Marie-Claude Bouchard, Mariette Proteau.

MRC des Etchemins : Jean-Denis Boudreault, André Audet, André Bareil, Fanny Gaboury, Judith St-Hilaire.

MRC Robert-Cliche : Aurélien Biet, Danielle Robinson, Liette Gilbert, Michelle Giguère, Suzie Poulin.



Ville de Lévis : Michel Filion, Pierre Laliberté, Olivier Moisan Dufour, Anne-Marie Aubé, Isabel Picard.