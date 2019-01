Amélie Veille offrira ses conseils aux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Voir la galerie de photos

Les participants de la finale locale de Cégep en spectacle du Cégep Beauce-Appalaches auront droit à une surprise de taille, puisque Amélie Veille offrira des ateliers-conférences, préalablement à leur prestation du 30 janvier.

L’auteure-compositrice-interprète native de la Beauce a été sélectionnée en tant que porte-parole pour la 40e édition du concours de Cégep en spectacle aux côtés de Martine St-Clair, Philippe Brach et Émile Bilodeau, qui représentent chacun leur décennie.

« C’est un honneur pour moi. J’étais vraiment contente qu’on m’approche pour ça.», affirme l’artiste beauceronne.

Amélie Veille, ou Veilleux de son vrai nom, s’était elle-même fait connaître entre autres grâce à l’édition de l’an 2000 du concours. Elle avait raflé le prix Création, récompensant l’artiste le plus original et inventif, en présentant quelques-unes de ses compositions (vous pouvez voir un extrait de sa performance dans la vidéo ci-dessus). Elle se rappelle bien d’être allé s’acheter une guitare chez un marchand de la région après la réception de son prix.

Quelques conseils pour la relève

Depuis, l’artiste a roulé sa bosse : elle a endisqué quatre fois. Plusieurs de ses opus lui ont d’ailleurs valu des nominations à l’Adisq. Son expérience et son bagage ne manqueront pas de faire le contentement des étudiants du Cégep Beauce-Appalache. Les ateliers seront d’abord un laboratoire de création qui aura pour but de les faire sortir des clichés et de développer leur imaginaire.

L’autre partie de l’atelier abordera la réalité du métier de musicien. Elle leur donnera des conseils techniques et elle les informera des quelques pièges à éviter. Ce n’est pas la première fois qu’Amélie Veille anime des ateliers du genre. Elle admet qu'elle se sent nourrie par la passion très vive des musiciens de la relève.

Un cinquième album en préparation

De la passion, il en faut dans le contexte actuel. Après chaque CD enregistré, la chanteuse beauceronne se demande s’il y en aura un autre.

« Enregistrer un CD, c’est comme partir à l’aventure. On ne sait pas ce que cela rapporte à l’autre bout. »

Amélie Veille a décidé de plonger de nouveau tête première dans l’enregistrement d’un cinquième album qui se voudra, cette fois, plus épuré. Parions que l’auteure-compositrice-interprète n’a pas fini de nous surprendre et de nous faire vibrer.

La finale locale de Cégep en spectacle aura lieu le 30 janvier à 19h30, dans la salle Alphonse-Desjardns du Cégep Beauce-Appalaches.