Harry Potter attire 275 personnes à la Journée de l’alphabétisation familiale

Les organisateurs du spectacle Harry Potter à l’école des sorciers! sont fiers du succès obtenu par l’événement, qui s’est déroulé dimanche dernier le 27 janvier, à la bibliothèque de Saint-Georges dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale.

En effet, plus de 145 enfants et 130 parents et grands-parents, se sont déplacés pour venir rencontrer les légendaires personnages Harry Potter, Albus Dumbledore ainsi que le professeur Severus Rogue. Tenu pour une 2e année dans la salle Denise-Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzbach, les organisateurs étaient prêts à accueillir une grande foule. L’événement a d’ailleurs fait salle comble.

« Encore une fois, les familles ont répondu présentes et l’engouement des tout-petits s’entendaient de loin. La Journée de l’alphabétisation familiale est maintenant un rendez-vous attendu par les familles, qui se déplacent toujours en grand nombre afin de profiter d’un spectacle unique et gratuit. Bravo à l’entreprise MJ Anim’Action qui, pour une 4e année consécutive, a enflammé la bibliothèque et réussi, par ses scénarios ludiques et colorés, à créer une ambiance de fête tout en mettant à l’honneur le plaisir de lire! », a mentionné Mme Annie Poulin, directrice d’Alphare, un des organisateurs de l’événement.

Les familles ont ainsi eu droit à un spectacle haut en couleurs qui a fait bouger autant les grands que les petits. Après une prestation dynamique de 50 minutes, la création de potions magiques et la pratique de sortilèges, les apprentis sorciers ont également eu la chance de se faire photographier avec leurs personnages préférés.

Réalisé grâce à la collaboration de Ville de Saint-Georges, de la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse et de Alphare, les organisateurs de l’événement tiennent à remercier les parents et les grands-parents d’avoir répondu à l’appel en si grand nombre.

L’événement avait pour objectifs d’éveiller les enfants à la lecture, de sensibiliser les parents à l’importance de lire avec leurs petits et ainsi, de développer le plaisir de lire et d’apprendre en famille. Avec l’étincelle qui brillait dans les yeux des enfants présents, les organisateurs peuvent dire encore une fois : « Mission accomplie! ».