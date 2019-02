La MRC des Etchemins lance son appel de projets culturels

Le comité culturel de la MRC des Etchemins lance son appel annuel de projets aux organismes et aux artistes qui souhaitent déposer une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds culturel. Les promoteurs intéressés du territoire ont jusqu’au vendredi 29 mars prochain pour déposer leur projet.

Afin d’alléger le processus d’inscription, un nouveau questionnaire Web simplifié a été mis en ligne et permettra aux promoteurs d’identifier les objectifs et le(s) public(s) cible(s) de leur projet directement à partir du site Internet de la MRC. Ceux-ci seront ensuite mis en communication avec l’agente culturelle afin qu’elle puisse présenter les dossiers au comité d’analyse du Fonds culturel.

Les projets admissibles visent les arts visuels, les arts de la scène, le patrimoine et l’histoire ainsi que toute initiative de sensibilisation, de promotion ou de médiation culturelle dans Les Etchemins, qu’ils soient portés par un organisme, un groupe ou un individu de tous les âges, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

C’est grâce aux montants accordés par le ministère de la Culture et des Communications via l’Entente de développement culturel (EDC) que les projets sélectionnés se verront recevoir une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 $, compte tenu d’une mise de fond minimal de 20 % des dépenses admissibles par le promoteur. Une enveloppe de 14 350 $ est disponible pour l’année 2019, ce qui inclut le 12 000 $ prévu annuellement et le résiduel de l’année dernière.

Rendez-vous en ligne au www.mrcetchemins.qc.ca pour tous les détails ou téléphonez au (418) 625-9000 poste 2261.