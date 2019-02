Les arts animeront Saint-Georges grâce à un nouveau concours

Ville de Saint-Georges lançait aujourd’hui le 19 février, au Centre culturel Marie-Fitzbach, un tout nouveau concours visant la promotion, la pratique et la diffusion des arts, quels qu’ils soient : Les arts animent la ville.

Le conseil de Ville de Saint-Georges a ainsi attribué la somme globale de 4000 $ qui permettra la promotion de 5 projets au total, à raison de 800 $ maximum pour chacun d'eux.

Ce concours s’adresse à tout citoyen de Saint-Georges ayant la fibre artistique et souhaitant soumettre une proposition artistique dans des domaines aussi diversifiés que les arts visuels, le cirque, le conte, la danse, la musique, la poésie, le théâtre ou une combinaison de plusieurs formes d’arts.

« Les arts, ça se passe pas juste ici au Centre culturel, ça se passe partout dans nos vies. Tout le monde chante, tout le monde regarde une pièce de théâtre. Peut-être que des gens qui ont une petite fibre artistique pis y savent pas trop comment la développer, là y vont avoir la possibilité », a mentionné la conseillère municipale et présidente du comité des arts et de la culture, madame Solange Thibodeau.

Les projets devront être présentés en plein air et dans des lieux publics propriétés de la Ville, soit des parcs, des espaces verts ou des stationnements notamment. Les prestations pourraient donc avoir lieu dans des endroits comme le parc Veilleux, le parc des Sept-Chutes, l’Arboretum, l’île Pozer, le piano urbain, les passerelles, pour ne nommer que ceux-là.

Critères et inscriptions

Les gens qui sont intéressés à participer doivent répondre à certains critères de sélection et respecter les règlements de la Ville et du concours.

Les projets choisis doivent être soumis par des résidents de Saint-Georges et être innovants, originaux et offrir une belle diversité à l’animation déjà existante de la Ville. Les participants peuvent également soumettre leurs projets de manière individuelle ou en groupe. Les activités, quant à elles, se tiendront du 1er juin au 31 décembre 2019.

« Pourquoi le 31 décembre? Parce que quelqu’un peut peut-être vouloir faire une activité d’Halloween, une activité de théâtre dans la pénombre, à 4 h 30 ou 5 h 00 le soir. Mais ça peut aussi être quelqu’un qui va dire : “Je fais une activité de Noël le 2 décembre” », a indiqué la directrice du Service des loisirs et de la culture, madame Carole Paquet.

Il est possible de vous procurer le formulaire d’inscription en vous rendant sur la page d’accueil du site Web de Ville de Saint-Georges, dans la section À surveiller, ou en vous rendant au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Le formulaire doit être retourné au plus tard le 10 mai à 19 h 00 et les gagnants seront joints par téléphone ou par courriel au plus tard le 20 mai prochain.

Le concours est une initiative du comité des arts et et de la culture et de la politique culturelle de Ville de Saint-Georges.

Sortir les arts dans la rue

Avec ce concours, Ville de Saint-Georges souhaite ainsi que davantage de Georgiens puissent accéder à la culture, que des résidents imaginatifs puissent s’exprimer de manière artistique, tout en initiant de nouveaux projets. Le but de celui-ci est aussi d’amener les arts à sortir dans la rue et à être présents partout dans la ville et d’animer celle-ci.