Le prochain concert de la Société lyrique de la Beauce sera en mai prochain

La Société lyrique de la Beauce (SLB) donnera son concert du printemps le samedi 11 mai prochain, à 20 h, à l’église Saint-Georges. Sous la direction musicale de Vincent Quirion, le concert se fera sous le thème Sacré intemporel : classique et contemporain.

Ce sont 50 choristes qui mettront en valeur le sacré d’hier à aujourd’hui, en interprétant des pièces de compositeurs classiques et contemporains.

En première partie sera interprétée l’œuvre de Haydn avec son Heiligmesse. La seconde partie, où il sera toujours question du sacré, mettra à l’honneur des compositeurs contemporains et toujours vivants, soit Webber, Jenkins et Forrest. Trois extraits du Jubalate Deo de Forrest seront aussi interprétés durant la deuxième partie du concert. Quant au chœur, celui-ci sera accompagné d’un quatuor à cordes, du piano, de la trompette, du hautbois et de percussions.

Billets en vente

Les billets seront en vente à partir du samedi 16 mars et il sera possible de s’en procurer à la billeterie des Amants de la scène ou en téléphonant au 418 228-2455. Ils seront aussi en vente à l’entrée de l’église le soir du concert. Des billets pour les enfants âgés de 12 ans et moins seront également vendus le soir même. Il sera par ailleurs possible pour ceux qui sont intéressés de se procurer des billets d’admission générale auprès des choristes.

Il n’y aura qu’une seule et unique représentation de ce concert. Une belle occasion de découvrir des œuvres où s’unissent le passé et le présent, mais qui mettent toujours en vedette le sacré.

À propos de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce a été fondée en 1992 et offre un vaste répertoire qui va de la musique sacrée à des extraits d’opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film. La chorale est composée de plus de 50 hommes et femmes qui proviennent d’un peu partout dans la Beauce.