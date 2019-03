Quoi faire en Beauce les 2 et 3 mars

Chaque semaine, EnBeauce.com vous présente une sélection d’activités auxquelles participer dans la région.

Voici quelques suggestions d’événements pour les 2 et 3 mars. Ski de fond, raquettes, hockey, course de ski, activité familiale, théâtre... Plusieurs activités variées ont lieu en Beauce cette fin de semaine.

Samedi le 2 mars

Journée hivernale 100 % sports

Séance de zumba extérieur au parc municipal, patinage extérieur, dîner sur place, rallye dans les sentiers de raquettes. Des prix seront tirés parmi les participants.

Où? Accueil au chalet du parc municipal de Saint-Joseph Quand? Dès 9 h 00



La troupe l'Épisode présente Le grand retour de Ludger Fortin

La pièce a été écrite et mise en scène par Harold Gilbert et met en vedette vingt et un comédiens-étudiants.

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches Quand? À 19 h 30



La troupe de théâtre Pleine Lune présente La monnaie de la pièce

Une comédie de Didier Caron et de Roland Marchisio, adaptée par Benoit Brière, Martin Drainville et Luc Guérin.

Où? Au Théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Joseph Quand? À 20 h 00

Dimanche le 3 mars

Course ski cross du Club Ski Beauce

Cette course consiste à une compétition pour tous avec un départ à 3 ou 4 participants en même temps, un parcours avec saut.

Où? Au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction Quand? De 13 h 00 à 16 h 00

Rendez-vous familial Promutuel Assurance

Dans le cadre du Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln, glissade, jeux gonflables, compétition de luge, tire sur neige par le Club Optimiste et concours de bonhommes de neige excentriques.

Où? Sur les terrains de l'École Léry à Beauceville Quand? De 13 h 30 à 15 h 30



Tournoi de pêche sur glace

Où? Au club de l'Association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction (686, 3e Rang, à Saint-Anges) Quand? De 8 h 00 à 16 h 00