Emy Daigle gagne la finale locale de Secondaire en spectacle

La finale locale de Secondaire en spectacle, qui avait lieu jeudi le 28 février à la salle Marcel-Roy de l’école Jésus-Marie de Beauceville, a été remportée par Emy Daigle, avec son interprétation de Je vole au chant.

Leana Henriquez et Annabelle Couture-Pilote, qui ont interprété en duo Mappemonde des sœurs Boulay, ont obtenu la deuxième position. Leana Henriquez jouait également du ukulele lors de cette performance.

Justin Maheux, qui a interprété Sound of Silence, a terminé pour sa part en troisième position.

Un accès à la finale régionale

Emy Daigle, qui est élève de 1re secondaire, a réussi à charmer les 3 juges et a ainsi gagné le premier prix de la soirée, un certificat de 50 $. Avec son interprétation, elle obtient un accès à la finale régionale.

Quant à Leana Henriquez et Annabelle Couture-Pilote, toutes deux en 3e secondaire, un certificat de 25 $ leur a été remis comme deuxième prix, pour leur interprétation de chant et de ukulele. Le duo se rend aussi jusqu’à la finale régionale.

Des numéros inscrits, deux seulement avaient la possibilité de se voir mériter l’accès à la finale régionale du 11 avril prochain qui se tiendra à l’école secondaire de Pointe-Lévis à 19 h 00.

Cette année, malheureusement, un très petit nombre de participants s’est manifesté pour faire partie du spectacle. Ce fut donc une représentation très intime. Tous les participants ont offert cependant de très beaux numéros.

Sophie Dallaire, responsable du programme, tenait à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette soirée et a félicité tous les artistes qui sont montés sur scène et qui ont démontré tout leur talent.

Secondaire en spectacle est un programme de développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation tout en favorisant la langue française.