15 projets soutenus par le Fonds culturel de Beauce-Sartigan

Cette année, le Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan soutiendra 15 projets de nature patrimoniale, artistique ou culturelle sur le territoire de la MRC, pour un total de 22 000 $ de subventions.

Grâce à l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le gouvernement du Québec et le Conseil économique de Beauce, le secteur culturel beauceron bénéficiera d’une aide financière pour une cinquième année consécutive.

« Il est important de soutenir nos organismes culturels et les très nombreux bénévoles qui, par leur dévouement et leur action, concourent à rendre notre milieu de vie plus attractif et plus intéressant. Bien que les sommes investies ne soient pas énormes, les artistes et les gens créatifs qui œuvrent dans le secteur culturel réussissent généralement à accomplir de grandes choses », souligne M. Normand Roy, préfet.