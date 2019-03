Laurence Castera nous en dit plus sur son 2e album

Voir la galerie de photos

Le chanteur de Saint-Philibert, Laurence Castera, lancera son deuxième album le 12 avril prochain. Pour ce second opus, l’artiste s’est entouré de musiciens de talent, qui sont de proches collaborateurs de Patrice Michaud et de Louis-Jean Cormier : un disque aux allures prometteuses !

Pour cet album intitulé « Les hauts lieux », Laurence Castera a pu compter sur une équipe de talent et d’expérience. À la guitare et à la coréalisation, on retrouve Simon Pedneault qui travaille dans l’ombre de plusieurs grands noms.

« J’étais chanceux de travailler avec lui, parce qu’en ce moment, Louis-Jean Cormier et Patrice Michaud ne font pas de shows, donc Simon avait le temps. », explique le chanteur.

Pour son premier album, « Le bruit de mots », Laurence Castera admet qu’il avait une idée plus arrêtée sur ce qu’il voulait, tandis que pour ce disque-ci, il était plus ouvert aux idées de ses collaborateurs.

Mais il ne faut pas se leurrer, l’ex-candidat de l’émission La Voix, est très impliqué dans le processus de réalisation et de conception puisqu’il compose les textes et les musiques de toutes les chansons. Dans un avenir prochain, il souhaite d'ailleurs se lancer plus activement dans la réalisation, non seulement de sa musique, mais aussi de celle des autres.

Des sonorités plus assumées

Sur le plan des sonorités, cet album offrira plus de contrastes de dynamique. « Les chansons rock sont plus assumées, et quand je fais une chanson guitare - voix, c’est seulement guitare - voix. », affirme l’auteur-compositeur-interprète.

Pour cet opus, Laurence Castera a pu compter sur les arrangements de Gabriel Desjardins ; ce dernier est derrière les sublimes sections de cordes que l’on peut entendre sur les albums de Philippe Brach. Des cuivres seront aussi intégrés sur plusieurs pièces. Reste que le chanteur souhaitait garder l’essence de son son.

« Il n’y a pas de corrections sur la voix. C’est imparfait, mais c’est vivant. C’est beaucoup plus près de ce que je fais en live. Ce qui m’inspire ce sont des sons organiques. »

Un premier extrait pour patienter

Pour faire patienter ses fans, l’artiste a lancé un vidéoclip pour le premier extrait « Jouer le jeu ». Ce court-métrage à l'esthétique soigné met en scène un déserteur qui enchaîne les malchances dans un paysage hivernal.

Le chanteur beauceron se dit particulièrement fier de cette vidéo réalisée par Cassandre Emmanuel. C’est la première fois que Laurence Castera ne figure pas dans l’un de ses vidéoclips, ce qui est paradoxal quand on sait que le chanteur est aussi mannequin à ses heures. « Ça explique peut-être pourquoi je le trouve aussi bon. », lance-t-il en riant.

Le spectacle de lancement de l’album « Les hauts lieux » aura lieu le 24 avril prochain à la salle le Ministère, à Montréal.