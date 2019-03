Larry Hodgson donnera une conférence au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

Le mercredi 3 avril prochain, à 18 h 30, Larry Hodgson présentera une conférence au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem. Cette conférence est organisée par le comité de la bibliothèque La voûte de l’imaginaire et en collaboration avec le réseau Biblio.

L’activité s’adresse à tous les passionnés d’horticulture et plaira à ceux qui souhaitent que leur terrain soit beau, paisible, un endroit où il fait bon vivre, tout en étant comestible.



Le conférencier présentera la plus récente tendance en matière d’aménagement paysager. Il donnera notamment des trucs pour incorporer des plantes comestibles à votre aménagement actuel. Les participants pourront découvrir également des dizaines de végétaux qui sont à la fois comestibles et ornementaux.

D’une durée de deux heures, cette conférence amènera les gens à repenser leur aménagement et à y créer de la nouveauté au goût du jour.



Pour les gens intéressés à s’inscrire ou avoir de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Danielle Breton au 418 484-5716, poste 225, ou par courriel à l’adresse culturel@saint-ephrem.com. Le prix d’entrée est payable sur place.

Un grand amateur d’horticulture et de jardinage

Auteur de plus de 50 livres horticoles, Larry Hodgson a fait de sa passion pour le jardinage une carrière comme chroniqueur spécialisé en horticulture ornementale.

Il donne souvent des conférences à des groupes horticoles à travers le Canada et les États-Unis. Chroniqueur pour différents médias, le célèbre « jardinier paresseux » s’est surtout fait connaître du grand public durant les sept années où il a collaboré aux émissions Fleurs et jardins et Salut, Bonjour! week-end.