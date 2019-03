L’ancien presbytère de Lambton sera conservé grâce à un projet de mise en valeur

La Municipalité de Lambton a annoncé, aujourd’hui le 26 mars, un projet de mise en valeur de l’ancien presbytère. En 2015, celle-ci avait acheté l’établissement de la paroisse Saint-Vital pour le montant symbolique de 1 dollar.

Lambton souhaitait conserver cet élément unique de son patrimoine, et ce projet de mise en valeur répond aux objectifs de sa planification stratégique adoptée par le conseil municipal : favoriser et consolider la qualité de vie des citoyens, protéger les acquis, agir sur le développement économique, améliorer le milieu de vie et rayonner sur le territoire.

« Notre souhait est que l’ancien presbytère devienne un lieu de rencontre où pourront être présentés des activités et des événements tous plus conviviaux les uns que les autres ! », a indiqué aujourd’hui le maire de Lambton, Ghislain Breton, lors de la conférence de presse de lancement du projet.

L’édifice abrite déjà le Bureau d’information touristique local, de même que la Galerie d’art du presbytère, à l’étage. Plusieurs activités d’envergure se déroulent également sur le terrain du presbytère, comme le Marché de Noël.

Un budget de 100 000 $ pour une première phase

Le projet, qui compterait deux ou trois phases, en est à sa première. Les phases 2 et 3 seront possibles seulement si une aide financière future est accordée à la Municipalité a spécifié le maire.



« Le budget global de cette première phase s’élève déjà à environ 100 000 $ et les travaux comprendront une agora où sera aménagé un kiosque, afin d’offrir une meilleure expérience aux citoyens et aux visiteurs. À l’intérieur, les rénovations déjà effectuées ont permis d’ajouter une salle de toilette accessible au public », a-t-il ajouté.



Les activités d’animation de la place publique, située au centre du village, pourraient être multipliées, notamment dans le cadre du Cœur villageois, une certification que Lambton a reçu de l’association touristique des Cantons-de-l’Est, en 2018. L’offre touristique pourrait donc aussi être améliorée, grâce à cette première phase. Lambton est également bien positionnée sur la Route des Sommets. Ce projet rendra sans doute la municipalité plus attrayante aux yeux des touristes qui y circuleront.

Une contribution de 57 500 $ de la part des partenaires

Plusieurs partenaires se sont associés à ce projet et ont pu faire en sorte que celui-ci se concrétise, grâce à leur appui. Des partenaires financiers comme le Fonds de développement de la MRC du Granit géré par la Société de développement économique (SDÉG), la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – Le Granit, le député de Mégantic, François Jacques, et le Carnaval Ti-Cube de Lambton. La contribution de ces partenaires s’élève globalement à 57 500 $.